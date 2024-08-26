صلاح ودياز يصنعان ربيع ليفربول في «البريمرليغ»

المصدر: ليفربول - د ب أ

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تألق الثنائي محمد صلاح ولويس دياز وقادا فريقهما ليفربول للفوز على ضيفه برينتفورد بنتيجة 2 - 0 على ملعب أنفيلد رود، في ختام منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي، أمس.

سجل دياز الهدف الأول لليفربول بعد مرور 13 دقيقة من هجمة مرتدة سريعة بدأها محمد صلاح إلى ديوجو جوتا الذي مرر الكرة إلى المهاجم الكولومبي دياز ليسدد بقوة في الشباك من داخل منطقة الجزاء. وأضاف صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70 مستفيدا من تمريرة لويس دياز.

وسجل النجم المصري هدفه الثاني هذا الموسم بعدما هز شباك إبسويتش تاون في الجولة الأولى، لينجح صلاح في تسجيل الأهداف بأول جولتين في الدوري الإنجليزي لأول مرة. كما رفع صلاح رصيده إلى 6 أهداف في شباك برينتفورد، ليكون أكثر لاعب هزاً لشباك الفريق الملقب بـ«النحل» في الدوري الإنجليزي.

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