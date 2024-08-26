ريال مدريد يقتنص فوزه الأول في «الليغا»

المصدر: مدريد - أ ف ب

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اقتنص ريال مدريد حامل اللقب فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم على حساب ضيفه بلد الوليد 3 - 0، ضمن المرحلة الثانية، أمس. وبعد تعادله في المرحلة الأولى أمام ريال مايوركا 1-1 حصد ريال فوزه الأول، بفضل هدفي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (50)، والمغربي براهيم دياس (88)، والشاب البرازيلي أندريك (90 + 6).

وشهد اللقاء تغييرين في تشكيلة «ميرينغي» الأساسية، حيث غاب الإنجليزي جود بيلينغهام لصالح التركي أردا غولر، بسبب إصابة الأول المتوقع غيابه حتى نهاية سبتمبر، فيما بقي الثلاثي الهجومي البرازيليان فينيسيوس جونيور، ورودريغو، والفرنسي كيليان مبابي ضمن التشكيلة الأساسية. كذلك غاب الفرنسي فرلان مندي، بعد نيله بطاقة حمراء في المباراة السابقة.

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