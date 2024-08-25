عادل رقم الأسطورة سيب ماير.. مشاركة تاريخية لمولر مع بايرن ميونخ

المصدر: وكالات

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شهدت مباراة بايرن ميونخ مع مضيفه فولفسبورج والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 3-2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الألماني لكرة القدم، مشاركة تاريخية للنجم توماس مولر.

وشارك مولر كبديل في الدقيقة 65 للمدافع ساشا بوي، وأحدثت مشاركته تأثيرا فوريا حيث سجل الفريق البافاري هدف التعادل فور دخوله بمساعدة من مدافع فولفسبورج جاكوب كيمنيسكي الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه وسط مشاركة من مولر في الهجمة.

وكانت تلك المشاركة هي رقم 709 لمولر مع الفريق البافاري، معادلا بذلك رقم الحارس السابق للفريق وأحد أساطيره سيب ماير.

وتعليقا على ذلك قال بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "هذا الرجل يجسد بايرن ميونخ بشكل غير مسبوق، وهو الآن حقق رقمين رائعين، بمشاركته في المباراة رقم 709 مع صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الألماني في مباراة اليوم الأحد أمام فولفسبورج في الدوري، وهذا يعني أن اللاعب ارتدى قميص الفريق في نفس عدد المباريات التي شارك بها أسطورة حراسة المرمى سيب ماير، والذي كان صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة مع الفريق".

وأضاف: "كانت مباراة فولفسبورج بمثابة علامة مميزة لمولر، حيث شارك في المباراة رقم 474 له في بطولة الدوري مع الفريق، والتي جعلته يتفوق على ماير في عدد المباريات التي شارك بها بالبطولة".

ولعب مولر مع بايرن ميونخ 709 مباراة سجل خلالها 244 هدفا وحصل على 32 بطولة، وهو الذي بدأ مسيرته مع الفريق عام 2008.

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