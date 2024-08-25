جنابري يقود بايرن ميونخ لفوز صعب على فولفسبورج في الدوري الألماني

المصدر: وكالات

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قاد سيرجي جنابري فريقه بايرن ميونخ لتحقيق فوز صعب في مستهل مشواره بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بنتيجة 3/2 على مضيفه فولفسبورج، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 19 عن طريق جمال موسيالا، قبل أن يدرك لوفرو ماير التعادل لفريق فولفسبورج من ضربة جزاء في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 55 عاد ماير يسجل الهدف الثاني، لكن زميله جاكوب كامينسكي سجل هدف التعادل لبايرن بالخطأ في مرمى فريقه بعد عشر دقائق.

ونجح سيرجي جنابري في تسجيل هدف الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة 81، ليمنح المدرب البلجيكي فينسنت كومباني أول ثلاث نقاط في مشواره التدريبي مع الفريق البافاري، بعد توليه المهمة خلفا لتوماس توخيل.

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