"هاتريك" مادويكي يقود تشيلسي لفوز ساحق على ولفرهامبتون بسداسية

المصدر: وكالات

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سجل نوني مادويكي ثلاثية في الشوط الثاني ليقود تشيلسي لفوز ساحق على المضيف ولفرهامبتون واندررز 6-2 في مواجهة محمومة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب مولينيو اليوم الأحد.

وحصد تشيلسي أولى نقاطه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وأولى نقاط مع مدربه الجديد إنزو ماريسكا بطريقة مذهلة حيث سحق الزوار مضيفهم ولفرهامبتون بعد الاستراحة بعد شوط أول مثير.

وتقدم فريق المدرب ماريسكا مرتين في الشوط الأول بهدفين عن طريق نيكولاس جاكسون وكول بالمر لكن ولفرهامبتون نجح في الرد في المرتين عن طريق ماتيوس كونيا ويورجن ستراند لارسن.

لكن ولفرهامبتون تراجع في الشوط الثاني، ونجح مادويكي في حسم المباراة بثلاثة أهداف في غضون 15 دقيقة، جاءت جميعها بمساعدة بالمر الرائع.

دخل جواو فيليكس كبديل ليحقق عودته للنادي بتسجيله الهدف السادس لفريقه.

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