انخفاض بنسبة 14٪ عن العام الماضي.. كم تنفق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز انخفاضًا بنسبة 14٪ في الإنفاق على اللاعبين الجدد مقارنة بنفس المرحلة من الموسم الماضي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق للأندية الإنجليزية 1.88 مليار يورو، مما يجعل الدوري الإنجليزي الأعلى إنفاقًا في أوروبا، يليه الدوري الإيطالي الذي أنفقت أنديته 778 مليون يورو. أما الدوريات الفرنسية والألمانية والإسبانية، فقد أنفقت مجتمعة 1.64 مليار يورو، وهو ما يزال أقل من ما أنفقته أندية الدوري الإنجليزي وحده.

وقال موقع "ترانسفير ماركت" بالرغم من أن الدوري الإنجليزي لا يزال يحتل الصدارة في أوروبا من حيث الإنفاق، إلا أن هناك تراجعًا ملحوظًا في هذا الصيف مقارنة بالموسم الماضي. ففي هذه الفترة من الصيف الماضي، أنفقت الأندية الإنجليزية 2.16 مليار يورو، ما يعني أن هناك انخفاضًا قدره 280 مليون يورو حتى الآن وفرق كبير قدره مليار يورو عن إجمالي الإنفاق في الصيف الماضي. هذا يعني أنه إذا أرادت الأندية معادلة إنفاق العام الماضي، فستحتاج إلى إنفاق 111 مليون يورو يوميًا حتى نهاية فترة الانتقالات. فما السبب وراء هذا التفاوت في الأرقام؟.

عند النظر إلى الأندية التي أنفقت أكثر أو أقل هذا الصيف، نجد أن الإنفاق في الصيف الماضي كان استثنائيًا. فقد كان إجمالي الإنفاق الذي بلغ 2.9 مليار يورو ثاني أعلى رقم في السنوات العشر الأخيرة. وعلى الرغم من أن الإنفاق هذا الصيف أقل بنسبة 14٪ عن العام الماضي، إلا أنه أعلى من جميع المواسم السابقة باستثناء ثلاثة. إذا أخذنا متوسط الإنفاق على مدى المواسم التسعة السابقة، والذي يبلغ 2.02 مليار يورو، نجد أن هذا الصيف يعتبر طبيعيًا إلى حد كبير. ولكن ما هي الأندية التي شهدت تغييرات ملحوظة في إنفاقها خلال العام الماضي؟.

بالانتقال إلى الأندية التي قللت من إنفاقها، نجد أن أرسنال هو الأكثر تقشفًا هذا الصيف، حيث أنفق 158.2 مليون يورو أقل من الموسم الماضي. يليه تشيلسي (144 مليون يورو أقل)، ليفربول (132 مليون يورو)، مانشستر سيتي (94 مليون يورو)، ونيوكاسل يونايتد (111 مليون يورو). ولكن من المحتمل أن يتغير هذا حيث من المتوقع أن يبرم تشيلسي ونيوكاسل ومانشستر سيتي تعاقدات قبل نهاية النافذة، بينما من غير المتوقع أن يظل ليفربول دون أي تعاقدات جديدة.

على الجانب الآخر، هناك أندية زادت من إنفاقها هذا الصيف. إيفرتون أنفق 34.7 مليون يورو أكثر، ونوتنغهام فورست 42.8 مليون يورو أكثر، بينما أضاف وست هام وأستون فيلا لاعبين جدد بزيادة في الإنفاق تبلغ 51.6 مليون يورو و83.2 مليون يورو على التوالي مقارنة بالعام الماضي. أما برايتون، فقد زاد إنفاقه بمقدار 134 مليون يورو، مما يجعله النادي الأكثر إنفاقًا مقارنة بالصيف الماضي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الأندية الصاعدة أنفقت هذا الصيف أكثر من المعتاد، حيث أنفق إيبسويتش تاون وليستر سيتي وساوثهامبتون 241.1 مليون يورو، بزيادة قدرها 64.5 مليون يورو عن الموسم الماضي، مع احتمال استمرار الإنفاق حتى نهاية فترة الانتقالات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز