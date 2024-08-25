التشكيلة الأساسية لريال مدريد في مواجهة بلد الوليد

المصدر: وكالات

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أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة بلد الوليد، مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وشهدت التشكيلة تواجد التركي الشاب أردا غولير بدل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام المصاب.

وكان من المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش لتعويض بيلينغهام.

واضطر أنشيلوتي أيضا للدفع بالظهير الأيسر الشاب فران غارسيا بدلا من الفرنسي فيرلاند ميندي الموقوف لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الجولة الأولى ضد مايوركا.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد كالآتي:

كورتوا - غارسيا – روديغر – ميليتاو – كارفخال

- تشواميني – غولير – فالفيردي - فينيسيوس – مبابي – رودريغو.

وكان الريال تعثر في الجولة الألى بالتعادل 1-1 مع مضيفه مايوركا.

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