استمرار استبعاد رحيم ستيرلينج من تشكيلة تشيلسي وغياب لافيا أمام وولفرهامبتون

المصدر: وكالات

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تسببت الإصابة في حرمان تشيلسي الإنجليزي من جهود لاعب وسطه البلجيكي الدولي روميو لافيا مرة أخرى.

وخرج لافيا من قائمة تشيلسي لمواجهة وولفرهامبتون اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكشف إنزو ماريسكا مدرب الفريق أن اللاعب البلجيكي يعاني من مشكلة بسيطة في أربطة الركبة.

ودفع تشيلسي أموالا كثيرة لضم لافيا الصيف الماضي، لكنه غاب عن أغلب فعاليات الموسم الماضي بسبب الإصابات، قبل أن يسجل ظهوره الأول منذ البداية في الدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي لدى الهزيمة أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ورغم ذلك كان واحد من أفضل لاعبي تشيلسي.

واستعان ماريسكا بالبرتغالي الدولي جواو فيليكس الوافد حديثا من صفوف أتلتيكو مدريد، لكنه لم يدخل التشكيل الأساسي للفريق أمام وولفرهامبتون، بينما تم استبعاد رحيم ستيرلينج مجددا من قائمة الفريق.

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