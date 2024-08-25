رسمياً..مانشستر سيتي يُعير بيروني إلى كومو الإيطالي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد انتقال لاعب وسطه الأرجنتيني ماكسيمو بيروني إلى صفوف كومو الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم.

ووقع بيروني عقدا مع سيتي العام الماضي قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، وقضى الموسم الماضي معارا إلى لاس بالماس الإسباني حيث شارك بانتظام مع الفريق وساعده على البقاء بدوري الأضواء.

ووافق الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر على خروج لاعبه البالغ من العمر 21 عاما في تجربة إحترافية جديدة تحت قيادة سيسك فابريجاس مدرب كومو.

وشارك بيروني لاعب منتخب الأرجنتين للشباب تحت 20 عاما في مباراتين مع سيتي.

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