«هاتريك» هالاند يقود مان سيتي لعبور إبسويتش تاون

المصدر: لندن - وكالات

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سجل النجم النرويجي إرلينغ هالاند أول ثلاثية له في الموسم الجديد، ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 1/4 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس.

باغت إبسويتش تاون أبطال الدوري بهدف مبكر سجله سامي سموديكس بعد مرور سبع دقائق فقط.

واحتاج مانشستر سيتي خمس دقائق فقط لتصحيح أوضاعه، حيث سجل هالاند هدف التعادل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وعاد هالاند ليسجل هدفاً ثالثاً في الدقيقة 16 قبل أن يكمل «الهاتريك» بتسديدة أرضية في الدقيقة 88 رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي البريميير ليغ.

كما سجل المهاجم النرويجي الثلاثية السابعة له في الدوري الإنجليزي خلال مشاركته في 68 مباراة بقميص مانشستر سيتي الذي انضم لصفوفه في صيف 2022 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

أما إبسويتش تاون فقد تلقى خسارته الثانية بعد سقوطه في الجولة الأولى على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين دون رد، ليقبع الفريق الصاعد حديثاً للدوري الممتاز في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

واقتنص برايتون فوزاً مثيراً من ضيفه مانشستر يونايتد 2 - 1 وتقدم داني ويلبيك بهدف لبرايتون في شباك فريقه السابق مانشستر في الدقيقة 32 معلناً عن الهدف رقم 100 في مسيرته. وفي الشوط الثاني أدرك الإيفواري أماد ديالو التعادل لمانشستر في الدقيقة 60 لكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو خطف هدف الفوز القاتل لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليلحق الخسارة الأولى بمان يونايتد هذا الموسم.

وقال تن هاج مدرب يونايتد «لدينا إمكانات جيدة لكن يتعين علينا مواصلة التركيز حتى النهاية. تلقينا هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع. تنتهي المباراة عندما يطلق الحكم صفارته ثلاث مرات. وهذا ما لم ننجح في القيام به بشكل جيد، لذلك يتعين علينا تحسين أسلوبنا في إدارة المباراة». وأضاف: «هدفان سهلان وعلينا أن نكون أكثر حسماً في منطقتي الجزاء وأن نتصرف بشكل أفضل كفريق. من المؤسف أننا لم نحصل على أي نقطة هنا. يتعين علينا النهوض والاستعداد للمباراة الكبرى القادمة (على أرضنا أمام ليفربول)».

فخر

وقال فابيان هورزلر، المدرب الجديد لبرايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه فخور بأداء فريقه الذي لا يعرف الاستسلام.

وفي مباريات أخرى بنفس التوقيت اكتسح توتنهام هوتسبير ضيفه إيفرتون برباعية دون رد سجلها يفيس بيسوما وهيونغ مين سون «هدفين» وكريستيان روميرو في الدقائق 14 و25 و71 و77.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى أربع نقاط بينما يقبع إيفرتون في المركز العشرين (الأخير) بلا رصيد.

كما حقق وست هام يونايتد فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم بالتغلب على مضيفه كريستال بالاس بهدفين سجلهما توماس سوتشيك وجارود بوين في الدقيقتين 67 و72.

وانتزع نوتنغهام فورست ثلاث نقاط ثمينة بالفوز خارج ملعبه أمام ساوثهامبتون بهدف سجله مورجان جيبس وايت في الدقيقة 70.

وتغلب فولهام على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2 - 1، حيث سجل إيميل سميث رو وأليكس إيوبي هدفي الفريق اللندني في الدقيقتين 18 و70 بينما أحرز فاوت فايس هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 38.

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