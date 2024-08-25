كلينيست مهاجم مونشنغلادباخ ينتقد تقنية «فار»

المصدر: مونشنغلادباخ - د ب أ

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انتقد المهاجم تيم كلينيست، المنضم حديثاً لصفوف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، طاقم التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، عقب خسارة فريقه أمام باير ليفركوزن، أول من أمس. وقال: «أعتقد أن الأمور كانت مثيرة للأعصاب نوعاً ما. كل موقف يتم التحقق منه بشكل ما، كل هدف يتم التحقق منه حتى أصغر تفصيلة. بطريقة ما جعلونا نشعر أنهم يريدون ألا نحصل على أي شيء على الإطلاق».

وكان مونشنغلادباخ قلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2 - 2 ، ولكن فلوريان فيرتز سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء تم احتسابها بالعودة لتقنية «فار».

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