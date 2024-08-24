أرسنال يرد اعتباره أمام أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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حقق فريق أرسنال فوزا ثمينا على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 0/2 ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

وانتزع الفريق اللندني نقاط المباراة بهدفين في الشوط الثاني حيث تقدم بهدف البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 67 بعد ثوان قليلة من مشاركته بديلا.

وأضاف لاعب الوسط الغاني توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 77 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة ليتساوى مع فريقي برايتون ومانشستر سيتي حامل اللقب بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند ثلاث نقاط.

كما رد أرسنال اعتباره بهذا الفوز من خسارته في مباراتي الموسم الماضي أمام أستون فيلا، مما كان أحد أسباب خسارة الفريق اللندني لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي الذي فاز به للموسم الرابع على التوالي.

وينتظر أرسنال اختبارا صعبا في الجولة القادمة عندما يلاقي ضيفه برايتون على ملعب الإمارات يوم 31 أغسطس، بينما سيحل أستون فيلا ضيفا على ليستر سيتي الذي اكتفى بنقطة واحدة في أول جولتين.

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