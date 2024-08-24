مالك نادي ليون الفرنسي ينفي سعيه لتحقيق 100 مليون يورو من انتقال لاعبيه

المصدر: وكالات

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قال جون تكستور مالك أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت، إن النادي غير مطالب بتحقيق 100 مليون يورو (112 مليون دولار) من انتقال لاعبيه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقال تكستور لرويترز "ليس لدينا أهداف مبيعات، ولسنا مطالبين ببيع لاعبين بقيمة 100 مليون يورو، قد تكون هناك طرق أخرى لجمع الأموال للحفاظ على الاستدامة المالية".

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية الخميس الماضي أن ليون قد عرض خدمات أغلب لاعبيه للبيع في فترة الانتقالات لجمع 75 مليون يورو في محاولة لتعديل أوضاعه المالية.

وأنفق ليون 134 مليون يورو منذ يونيو الماضي، أكثر من أي فريق آخر في فرنسا.

وقال تكستور أيضا إنهم يتوقعون بيع لاعبين آخرين قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الجمعة، معترفا بأنها كانت فترة بطيئة وأن ليون ربما فشل في الوصول إلى ميزانيته الطبيعية خارج الموسم.

وأضاف "هذا صحيح بالتأكيد، لكن هذا لا يعني أننا ملزمون بالوصول إلى هذه الميزانية. إذا كانت فترة الانتقالات بطيئة، فسنحتفظ باللاعبين حتى فترة الانتقالات المقبلة. هذا هو الأمر ببساطة".

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