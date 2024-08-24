رقم مميز جديد لهالاند مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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حقق المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند رقما مميزا جديدا في الدوري الإنجليزي بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي لقلب تأخره بهدف أمام إبسويتش تاون إلى فوز بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الثانية.

وبادر صامويل سزموديكس بافتتاح باب التسجيل مبكرا لنادي إبسويتش تاون، العائد حديثا للدوري الممتاز، في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد مان سيتي، حامل اللقب، برباعية حملت توقيع هالاند (ثلاثية) وكيفين دي بروين في الدقائق 11 و15 و13 و88 تواليا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هالاند سجل في شباك الـ23 فريقا التي واجهها في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لمان سيتي صيف العام 2023.

وحقق مان سيتي فوزه الثاني تواليا في الدوري هذا الموسم بعد انتصاره في الجولة الأولى على تشيلسي بهدفين دون رد.

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