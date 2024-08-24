مقابل 37.52 مليون دولار..أرسنال يقترب من التعاقد مع نجم ريال سوسيداد

المصدر: وكالات

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توصل نادي أرسنال لاتفاق لضم لاعب خط الوسط الإسباني ميكيل ميرينو من ريال سوسيداد.

وأشارت الوكالة البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن الناديين توصلا لاتفاق مبدئي يوم الخميس على إتمام الصفقة مقابل 8ر24 مليون جنيه إسترليني (52ر37 مليون دولار) إضافة إلى 2ر4 ملايين جنيه إسترليني حوافز أخرى.

ووصل ميرينو إلى لندن لإتمام الصفقة قبل مباراة أرسنال ضد أستون فيلا مساء السبت.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في مشوار فوز منتخب إسبانيا بلقب أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024، حيث سجل هدف الفوز على ألمانيا في الوقت الإضافي من مباراة دور الثمانية.

وخاض ميكيل ميرينو 28 مباراة دولية بقميص إسبانيا، ولعب موسما في صفوف نيوكاسل يونايتد تحت قيادة المدرب رافائيل بينيتيز قبل الانضمام إلى سوسيداد الذي لعب معه 242 مباراة.

ومن المنتظر أن يكون ميرينو إضافة لخط وسط أرسنال الذي يسعى لإنهاء سيطرة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

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