ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي برشلونة اليوم السبت عن تعرض مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن للإصابة وذلك قبيل مواجهة أتلتيك بلباو.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "يعاني كريستينسن من التهاب وتر العرقوب في قدمه اليسرى".

ولم يكشف برشلونة عن مدة غياب مدافعه الدنماركي لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية رجحت ابتعاده عن الملاعب لأسابيع، وفي أسوأ الأحوال لشهرين.

وأضافت أن المدرب الألماني لنادي برشلونة هانزي فليك خسر لاعبا آخر في قلب الدفاع بعد الأوروغوياني رونالد أراوخو المصاب أيضا.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو مساء اليوم السبت في قمة الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وكان "البارسا" قد حقق فوزا ثمينا في الجولة الأولى على حساب مضيفه فالنسيا بنتيجة 2-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز