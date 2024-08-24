أنشيلوتي يعلق على وضعية نجوم ريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد ضرورة أن يقدم فريقه أقصى ما بوسعه لكي يعبر عقبة بلد الوليد غدا الأحد في ثاني جولات موسم الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم السبت "من المهم دائماً اللعب في ملعبنا، نتطلع للعودة لأننا لم نلعب هناك منذ فترة طويلة، علينا تقديم لعب جيد والفوز بالمباراة وقضاء وقت ممتع".

وأضاف "استعددنا للمباراة بشكل جيد هذا الأسبوع، وقد عملنا على الأمور التي لم تسر بشكل جيد في المباراة ضد ريال مايوركا، فهمنا جيداً ما الذي حدث وحاولنا إصلاحه، سيكون اختباراً جيداً ضد بلد الوليد".

وأشار "لقد افتقرنا إلى التوازن في بعض الأحيان وعلينا أن نعمل على ذلك، ليس من الصعب العثور على المشكلة، وعندما يكون ذلك واضحاً، يكون إيجاد الحل أسهل".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله "لقد تحدثت إلى رودريجو وسألته إن كان قد حصل شيئاً ما، هي أكذوبة، إنه سعيد جداً هنا ويعمل بشكل جيد، لقد كان أحد أفضل اللاعبين في هذه المباريات ولا يوجد أي مشكلة معه".

وتابع "نعلم جميعاً ميزاته ، قام بعمل جيدٍ في هاتين المباراتين، سجل ضد مايوركا وساهم كثيراً ضد أتالانتا، عندما يلعب الفريق بطريقة هجومية يتعيّن على اللاعبين العمل بجهد أكبر قليلاً وهو يفعل ذلك".

وأوضح أن جود بيلينجهام أصيب بكدمة والجهاز الطبي يعمل حاليا على تقييم حالته.

وبشأن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد قال أنشيلوتي "لا، لدينا الموارد وهي الشباب وهم جيدون جداً، في حالة الطوارئ لدينا أيضاً أوريلين تشواميني، ننتظر خيسوس باييخو بكل هدوء".

وأوضح "في وجود فينيسيوس جونيور، نلعب أكثر قليلاً على الجناح الأيسر بسبب الجودة التي يتمتع بها، لقد كانت هذه سمة من سمات الفريق، أراد بنزيمة أن يلعب على الجانب الأيسر، وكذلك بيلينجهام، الآن لن أقول إنه يتعين علينا اللعب في الجناح الآخر بعدنا نجحنا في السنوات الأخيرة في الفوز بلقبين في دوري أبطال أوروبا بذلك الأسلوب، علينا الاستمرار على ما نحن عليه".

وبشأن إعارة ماريو مارتن، قال "أصيب كامافينجا قبل شهر وأعتقد أنه سيعود بنهاية سبتمبر. نعتقد ان اللعب لمدة سنة قد تكون مهمة جداً لتطوره ولهذا رحل مارتن على سبيل الإعارة، سيلعب لمدة عام ثم يعود إلينا أقوى وأكثر استعداداً".

وبشأن الظهور الأول للقناص الفرنسي كيليان مبابي في ملعب سانتياجو برنابيو ، أشار المدرب الإيطالي "سيكون يوماً جميلاً للغاية بالنسبة لمبابي لأنه سيلعب في البرنابيو للمرة الأولى بقميص ريال مدريد، المشجعين متحمسون جداً لذلك، سيلعب جيداً بفضل جودته وسيستمتع المشجعون معه".

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن نجمه الصاعد اندريك: "إندريك في حالة جيدة جداً، كما الآخرون، يتكيّف سريعاً ويتمتع بجودة عالية وسيحظى بالدقائق التي يستحقها مع الأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة في هذا الفريق".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز