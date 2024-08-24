حريق ضخم يتسبب في إلغاء مباراة بفرنسا (فيديو)

المصدر: وكالات

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تسبب حريق ضخم في الملعب في إيقاف مباراة كانت تجمع بين أوليانز وفالنسيان ضمن دوري القسم الثالث الفرنسي لكرة القدم أمس الجمعة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المباراة توقفت في البداية قبل أن يقرر الحكم إلغاءها نهائيا بعد إخلاء الملعب من اللاعبين والحكام خوفا على سلامتهم.

وتناقل مستخدمو منصة "إكس"، فيديوهات لألهبة الدخان وهي تتصاعد في المدرجات بسبب حريق نشب في مطبخ بأحد المطاعم المجاورة للملعب.

وشوهد المشجعون وهم يركضون بحثا عن مكان آمن بعد الواقعة.

وتدخل رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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