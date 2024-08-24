ليفركوزن يحقق فوزا مثيرا في الدقائق الأخيرة على مونشنجلادباخ في افتتاح الدوري الألماني

المصدر: د ب ا

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حقق باير ليفركوزن فوزا صعبا ومثيرا في مستهل حملته للدفاع عن لقبه كبطل للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بنتيجة 3/2، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ونجح ليفركوزن في التقدم مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق جرانيت شاكا، قبل أن يضيف زميله فلوريان فريتز الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 59 سجل نيكو إلفيدي الهدف الأول لمونشنجلادباخ، فيما أدرك تيم كلينيست التعادل في الدقيقة 85.

لكن ليفركوزن نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق فريتز مجددا، بعدما نفذ ضربة جزاء تصدى لها أوملين حارس مونشنجلادباخ، لترتد إليه ويضعها في الشباك.

وكان ليفركوزن قد فاز بلقب كأس السوبر الألماني الاسبوع المقبل، بتغلبه على شتوتجارت بضربات الترجيح بعد التعادل 2/2 في المباراة.

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