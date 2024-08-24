برشلونة يأمل في تسجيل عقد أولمو قبل مواجهة بيلباو اليوم

المصدر: برشلونة - رويترز

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قال هانز فليك مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس، إن النادي يأمل في أن يكون لاعبه الجديد داني أولمو متاحاً ضد أتليتيك بيلباو في خضم مشكلة تسجيل عقد لاعب خط الوسط لدى رابطة الدوري بسبب انتهاك النادي الكتالوني لقواعد اللعب المالي النظيف.

ويستضيف برشلونة بيلباو اليوم بعد الفوز 2 ـ 1 على فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري.ورحل لاعب خط الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان، أحد أصحاب أعلى الرواتب في النادي، ليعود من جديد إلى مانشستر سيتي، مما قد يفتح الباب أمام تسجيل عقد أولمو.وأبلغ فليك الصحافيين لقد عملنا بشكل جيد هذا الأسبوع، (أولمو) جاهز للعب وأتمنى أن يكون مع الفريق، سيكون ذلك إيجابياً جداً لنا.

«لقد كان مذهلاً في التدريبات ومن المهم الاعتماد عليه في أسرع وقت ممكن».ويفتقد فريق المدرب فليك لخدمات بيدري، وغافي، ورونالد أراوخو، وفرينكي دي يونغ بسبب الإصابة، لكن سيستعيد لاعب الوسط فيرمين لوبيز الذي انضم مجدداً إلى التشكيلة بعد الفوز ببطولة أوروبا والميدالية الذهبية الأولمبية مع إسبانيا.

وقال فليك «مما أراه سيكون مستعداً للعب. كان من المهم أن يستريح بعد خوض بطولتين». وقال فليك إن غوندوغان لاعب الفريق السابق أخبره أنه يريد مساعدة برشلونة لكنه غير رأيه. وقال المدرب «ذلك يحدث. في النهاية أنا أعرفه كلاعب وكشخص. لقد كان لاعباً مذهلاً لبرشلونة ولمنتخب ألمانيا».

وسُئل فليك عن الخطر الذي يشكله وليامز مهاجم بيلباو، الذي تألق خلال فوز إسبانيا ببطولة أوروبا إلى جانب لامين جمال مهاجم برشلونة. وقال الألماني «التحدث عن لاعب من الفريق المنافس ليس عملي. بيلباو فريق قوي للغاية من الناحية البدنية ولديه مدرب عظيم. ستكون مباراة صعبة».

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