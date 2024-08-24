أرسنال يواجه أستون فيلا بذكريات فقدان اللقب

المصدر: لندن - رويترز

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لن يكون أرسنال في حاجة لتذكرة بالتهديد الذي يمثله أستون فيلا في المواجهة التي تجمع بينهما اليوم، ويسعى فيها الفريق اللندني لتقديم أوراق اعتماده كأحد المرشحين للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وفاز أستون فيلا 2 - 0 في معقل أرسنال في أبريل الماضي، ليحرمه فعلياً من الفوز باللقب.

وانتصر أرسنال في مبارياته الست المتبقية، لكن ذلك لم يكن كافياً لتدارك الوضع، إذ أنهى الموسم بفارق نقطتين خلف سيتي الذي فاز باللقب للمرة الرابعة على التوالي في رقم قياسي.واستهل أرسنال الموسم بخطوات ثابتة بالفوز 2- 0 على ولفرهامبتون واندررز، لكن مواجهة أستون فيلا ستكون مقياساً أكثر دقة لمستوى فريق المدرب ميكل أرتيتا في بداية الموسم.

وأنهى أستون فيلا الموسم الماضي، بقيادة أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق، في المركز الرابع ومن المتوقع أن يقدم أداءً قوياً هذا الموسم.وقال حارس المرمى إيمي مارتينيز الذي جدد عقده مع أستون فيلا أخيراً لموقع النادي «أشعر أن النادي يمضي قدماً كل عام».

«حققت كل شيء لاعباً دولياً مع الأرجنتين وأعتقد أننا لا يزال بمقدورنا تحقيق لقب هنا».وقبل انطلاق مواجهة أستون فيلا وأرسنال يستضيف مانشستر سيتي منافسه إيبسويتش تاون الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء والذي خسر مباراته الأولى في الموسم أمام ليفربول.

وتنطلق منافسات الجولة عندما يستضيف برايتون آند هوف ألبيون، الذي يتصدر الترتيب بعد فوزه 3- 0 على إيفرتون في الجولة الأولى، مانشستر يونايتد.واستهل فريق المدرب إريك تن هاج موسمه بالفوز على فولهام بفضل هدف في الدقائق الأخيرة سجله جوشوا زيركزي، لكنه لم يقدم أداءً مقنعاً.

ويلعب توتنهام ، أمام إيفرتون.ويخوض أرنه سلوت مدرب ليفربول مباراته الأولى على ملعب الفريق غداً عندما يستضيف برنتفورد، بينما يسعى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الجديد لافتتاح رصيده من النقاط هذا الموسم عندما يحل ضيفاً على ولفرهامبتون.

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