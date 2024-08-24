ليون يعرض أغلب لاعبيه للبيع لتعديل أوضاعه المالية

المصدر: باريس - رويترز

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ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن نادي أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عرض خدمات غالبية لاعبيه للبيع، في محاولة لتعديل أوضاعه المالية قبل نهاية فترة الانتقالات.وقالت الصحيفة: «أرسلت إدارة أولمبيك ليون رسالة مفادها أنه من الآن فصاعداً فإن الجميع تقريباً معروضون للبيع طالما أن هناك من يدفع السعر المناسب».

ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين الموجودين في قائمة الانتقالات.ويسعى النادي الفرنسي إلى جمع 100 مليون يورو (111 مليون دولار) قبل إغلاق فترة الانتقالات. وذكرت صحيفة ليكيب أن النادي ما زال بحاجة إلى 75 مليون يورو للوصول إلى هدفه.

وأنفق النادي 134 مليون يورو في الشهرين الماضيين، أكثر من أي فريق آخر في فرنسا.وفي يوليو تعاقد مع المدافع موسى نياكاتي من نوتنجهام فورست في صفقة قياسية بلغت 34 مليون يورو.

وأعلن بطل الدوري الفرنسي سبع مرات انتقال المدافع الفرنسي مامدو سار إلى ستراسبورج مقابل 10 ملايين يورو.وفي الشهر الماضي، أكد ليون لهيئة الرقابة المالية في رابطة الدوري الفرنسي أنه سيجمع 100 مليون يورو من المبيعات هذا الصيف.

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