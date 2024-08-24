مدرب نيوكاسل مندهش من تكهنات بشأن رحيل تربيير

المصدر: لندن - وكالات

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أبدى إيدي هاو مدرب نيوكاسل دهشته بتقارير قالت إن كيران تربيير يرغب في الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مثنياً على احترافية المدافع منذ عودته من بطولة أوروبا 2024.

وأبلغ هاو الصحافيين أمس «تدرب بصورة جيدة حقاً منذ عودته من بطولة أوروبا، أعتقد أنه تدرب لأسبوعين فقط، ولهذا لم يلعب الأسبوع الماضي.«الوضع يسير كالمعتاد، تربيير تدرب بصورة جيدة جداً. أنا متفاجئ جداً بالأخبار الكثيرة التي ترددت. إنه عضو ثمين في التشكيلة. كانت احترافيته من الطراز الرفيع».وربطت تقارير تربيير، الذي شارك ست مرات في سبع مباريات لعبتها إنجلترا في بطولة أوروبا، بالانتقال إلى إيفرتون.

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