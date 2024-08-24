الإصابة تبعد بلينغهام لأسابيع عدة عن الريال

المصدر: مدريد - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس، إن لاعب خط الوسط جود بلينغهام تعرض لإصابة عضلية في التدريبات، وسيغيب عن عدد من المباريات المهمة لناديه ومنتخب إنجلترا.وقالت مصادر بالنادي إن لاعب منتخب إنجلترا، الذي كان عنصراً أساسياً في فوز ريال مدريد الموسم الماضي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سيغيب لعدة أسابيع.

وقال ريال في بيان «بعد الفحوصات التي خضع لها اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا جود بلينغهام على أنها إصابة في ربلة الساق اليمنى». وسيغيب بلينغهام عن مباراة فريقه أمام بلد الوليد بعد غد الأحد في الدوري الإسباني، ومباراتي إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية ضد أيرلندا وفنلندا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز