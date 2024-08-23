رسمياً..ليغانيس الإسباني يضم الدولي المغربي منير الحدادي لمدة موسمين

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ليغانيس العائد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، تعاقده مع الدولي المغربي منير الحدادي لمدة موسمين قادماً من صفوف لاس بالماس.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، إنه توصل أمس "الخميس، إلى اتفاق مع المهاجم الإسباني المغربي منير الحدادي محمد، 28 عاما، من أجل ضمه للموسمين المقبلين".

وبعد سنوات في أكاديمية برشلونة، ظهر الحدادي للمرة الأولى مع الفريق الأول في موسم 2014 - 2015.

وقدم في الموسم التالي أداء جيدا مع "البارسا" حيث سجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 26 مباراة، وساهم في تتويج فريقه بالدوري والكأس وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أعاره برشلونة في الموسم التالي إلى فالنسيا، ثم أعاره بعد ذلك إلى ألافيس الذي قدم معه الحدادي أفضل مواسمه بالليغا (2017-18) حيث سجل 14 هدفا وصنع نصف هذا العدد من الأهداف.

عاد الحدادي إلى برشلونة عام 2018، وبعد أشهر قليلة أعاره النادي إلى إشبيلية، حيث لعب مع الأندلسي ثلاثة مواسم ونصف الموسم، أضاف فيها التتويج بالدوري الأوروبي إلى سجله.

وفي 2022، انضم إلى صفوف نادي خيتافي. ودافع الموسم الماضي عن قميص لاس بالماس، وإجمالا، خاض الحدادي 350 مباراة في الليغا على مدى 10 مواسم.

وبذلك سيكون ليغانيس سابع ناد يرتدي الحدادي قميصه في الدوري الإسباني بعد برشلونة وإشبيلية ولاس بالماس وألافيس وخيتافي وفالنسيا.

وعلى المستوى الدولي، كان الحدادي لاعبا في صفوف منتخب إسبانيا تحت 19 عاما ودون 21 عاما قبل ظهوره أول مرة مع منتخب "لاروخا" مطلع سبتمبر 2014، في مباراة تصفيات بطولة أوروبا ضد مقدونيا.

وعام 2021، ظهر لأول مرة مع منتخب المغرب، الذي شارك معه في كأس إفريقيا 2022.

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