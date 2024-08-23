" يوتيوبر" أمريكي شهير كاد أن يفقد عقله بعد تفوق رونالدو عليه بجمع 34 مليون مشترك

المصدر: البيان

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كاد اليوتيوبر الأمريكي دارين جاسون واتكينز المعروف باسم "سبيد"، أن يفقد عقله أمام تفوق مثله الأعلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عليه في عدد المشتركين على اليوتيوب بعد أن أعلن النجم البرتغالي إطلاق قناته الخاصة.

ويواصل رونالدو إبهار العالم بأرقامه التاريخية، وهذه المرة خارج الملعب، وذلك بعد تحقيق القناة التي أطلقها قبل يومين على موقع "يوتيوب" أرقاما قياسية.

ونجح رونالدو خلال يومين فقط من الوصول إلى 34 مليون مشترك متفوقا على "سبيد" الذي يملك نحو 28 مليون مشترك، علما بأن أكثر القنوات متابعة في تاريخ منصة يوتيوب، يمتلكها اليوتيوبر "MrBeast" بواقع 311 مليون مشترك.

وقام "سبيد" برد فعل جنوني بعد أن تجاوزه رونالدو في "يوتيوب"، حيث ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يصرخ قبل أن يقفز عاليا ليسقط على شاشة الكمبيوتر الخاصة به ويكسرها وفقاً لروسيا اليوم.

واشتهر "سبيد" بقيامه ببث مباشر متنوع يلعب فيه بشكل أساسي ألعاب الفيديو بما في ذلك "Roblox" و"Fortnite" ولعبة "الفيفا" الشهيرة.

كما اشتهر اليوتيوبر الأمريكي بحبه وتشجيعه بشكل "جنوني" لرونالدو.

وحقق "سبيد" العام الماضي حلمه بمقابلة رونالدو الذي طالما راوده على مدار سنوات طويلة، بعدما سمح له قائد نادي النصر السعودي الحالي، بالتقاط صور معه عقب مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك في يونيو 2023، وحينها لم يتمكن اليوتيوبر الأمريكي من احتواء حماسته وسعادته بمقابلة لاعبه المفضل.

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