آشلي كول ينضم للجهاز الفني لمنتخب إنجلترا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إن الظهير الأيسر السابق للمنتخب الأول آشلي كول سيتولى منصب المدرب المساعد إلى جانب المدرب المؤقت لي كارسلي.

وشارك كول، الذي مثل إنجلترا أكثر من مئة مرة بين عامي 2001 و2014، في نهائيات كأس العالم أعوام 2002 و2006 و2010 وكذلك في بطولة أوروبا عامي 2004 و2012.

وسينضم جوليون ليسكوت زميل كول السابق في منتخب إنجلترا إلى الطاقم المعاون لكارسلي إلى جانب تيم ديتمر رئيس التدريب بالاتحاد الإنجليزي.

وعمل الثلاثي إلى جانب كارسلي في منتخب تحت 21 عاما الفائز ببطولة أوروبا 2023.

وتولى كارسلي مهمة تدريب المنتخب الإنجليزي الأول مؤقتا في التاسع من أغسطس الحالي قبل انطلاق دوري الأمم الأوروبية إثر قرار جاريث ساوثجيت بالاستقالة.

ويسافر المنتخب الذي خاض نهائي بطولة 2024 إلى أيرلندا في السابع من سبتمبر المقبل قبل أن يستضيف فنلندا بعد ثلاثة أيام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز