تعليق مثير لغوارديولا على عودة غوندوغان المفاجئة لمانشستر سيتي

المصدر: وكالات

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عاد الألماني إلكاي غوندوغان إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في خطوة مفاجئة، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عاما أكمل انتقاله إلى ملعب الاتحاد اليوم الجمعة، وذلك بعد عام من مغادرته الفريق إلى برشلونة الإسباني.

ووقع غوندوغان على عقد لمدة عام مع النادي الذي وصفه بالأفضل في العالم، فيما قال غوارديولا إن اللاعب قد يشارك مع الفريق في مواجهة إبسويتش تاون غدا السبت بالجولة الثانية في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا:"حينما يقول المدربين خلال فترة الانتقالات إن كل شيء يمكن أن يحدث، فهذا دليل حقيقي على ذلك، كانت مفاجأة كبيرة وغير متوقعة وحدثت".

وأضاف:"نحن نعرفه جيدا، أنا على المستوى الشخصي، وكذلك الجهاز الفني المعاون واللاعبين والجميع".

وتابع غوارديولا: "نعلم القدرات التي لديه والأداء الذي قدمه لقد لعب على مستوى عال للغاية، واستمر في اللعب وخاض الكثير من الدقائق وكان منتجا".

وأوضح: "ليس لدينا أي شكوك حينما كان ذلك ممكنا بالنسبة لنا ونحن سعداء جدا بعودته".

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