برشلونة يأمل في تسجيل عقد داني أولمو قبل مواجهة بيلباو

المصدر: وكالات

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قال هانز فليك مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن النادي يأمل في أن يكون لاعبه الجديد داني أولمو متاحا ضد أتليتيك بيلباو في خضم مشكلة تسجيل عقد لاعب خط الوسط لدى رابطة الدوري بسبب انتهاك النادي الكتالوني لقواعد اللعب المالي النظيف.

ويستضيف برشلونة بيلباو غدا السبت بعد الفوز 2-1 على بلنسية في الجولة الأولى من الدوري.

ورحل لاعب خط الوسط الألماني إيلكاي جندوجان، أحد أعلى اللاعبين أجرا في النادي، اليوم ليعود من جديد إلى مانشستر سيتي، مما قد يفتح الباب أمام تسجيل عقد أولمو.

وأبلغ فليك الصحفيين "ذلك (تسجيل العقد) ليس عملي، لقد عملنا بشكل جيد هذا الأسبوع، إنه (أولمو) جاهز للعب وأتمنى أن يكون مع الفريق، سيكون ذلك إيجابيا جدا لنا.

"لقد كان مذهلا في التدريبات ومن المهم الاعتماد عليه في أسرع وقت ممكن".

ويفتقد فريق المدرب فليك لخدمات بيدري، وجابي، ورونالد أراوخو، وفرينكي دي يونج بسبب الإصابة، لكن سيستعيد لاعب الوسط فيرمين لوبيز الذي انضم مجددا إلى التشكيلة بعد الفوز ببطولة أوروبا والميدالية الذهبية الأولمبية مع إسبانيا.

وقال فليك "مما أراه سيكون مستعدا للعب. كان من المهم أن يستريح بعد خوض بطولتين".

وقال فليك إن جندوجان لاعب الفريق السابق أخبره أنه يريد مساعدة برشلونة لكنه غير رأيه.

وقال المدرب "ذلك يحدث. في النهاية أنا أعرفه كلاعب وكشخص. لقد كان لاعبا مذهلا لبرشلونة ولمنتخب ألمانيا".

وسُئل فليك عن الخطر الذي يشكله نيكو وليامز مهاجم بيلباو، الذي تألق خلال فوز إسبانيا ببطولة أوروبا إلى جانب الأمين جمال مهاجم برشلونة.

وقال الألماني "التحدث عن لاعب من الفريق المنافس ليس عملي.

"بيلباو فريق قوي للغاية من الناحية البدنية ولديه مدرب عظيم. ستكون مباراة صعبة".

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