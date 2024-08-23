فليك يعلق على عودة غوندوغان لصفوف السيتي:"غير رأيه هذا الأسبوع "

المصدر: وكالات

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علق مدرب نادي برشلونة هانز فليك على رحيل لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان عن الفريق الكتالوني وعودته مجددا إلى مانشستر سيتي، اليوم الجمعة.

وقال فليك الذي سبق له الإشراف على تدريب منتخب بلاده ألمانيا بين العامين 2021 و2023 في مؤتمر صحفي عشية مواجهة "البارسا" ضد أتلتيك بلباو المقررة غدا السبت لحساب الجولة الثانية من الدوري الإسباني: "غوندوغان كان لاعبا رائعا عندما عملت معه في منتخب ألمانيا وبرشلونة.. أعرفه كلاعب وكشخص ولا يمكنني أن أقول إلا أشياء جيدة عنه. إنه لاعب رائع".

وأكمل المدرب الألماني "غوندوغان كان يريد البقاء هنا، ولكنه غير رأيه هذا الأسبوع".

وأعلن مانشستر سيتي في وقت سابق اليوم الجمعة، تعاقده مجددا مع غوندوغان، قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وعاد غوندوغان لصفوف فريق مانشستر سيتي، وذلك بعد رحيله في الصيف الماضي مجانا إلى نادي برشلونة.

وكان غوندوغان من أبرز اللاعبين في مانشستر سيتي بين العامين 2016 و2023 قبل رحيله لنادي برشلونة، وحصد مع الفريق الإنجليزي 14 لقبا أبرزها الثلاثية التاريخية خلال موسم 2022-2023.

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