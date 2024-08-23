ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة بلينجهام ومدة غيابه عن صفوف الملكي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، أن جود بلينجهام تعرض لإصابة في عضلة الساق اليمنى.

ولم يذكر ريال مدريد عدد المباريات التي سيغيب عنها لاعب خط الوسط الإنجليزي، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنه قد يغيب لمدة قد تصل إلى شهر كامل.

وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يوم الجمعة "تعرض لكدمة، نقوم بتقييم حالته".

ويستضيف ريال مدريد نادي بلد الوليد يوم الأحد، في محاولة لتعويض تعادله مع مضيفه مايوركا 1-1، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

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