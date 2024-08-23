بعقد يمتد لـ5 مواسم..ليفربول يدعم صفوفه بلاعب من أصول مصرية

المصدر: البيان

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حسم نادي ليفربول الإنجليزي صفقة مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بضم لاعب شاب صاحب أصول مصرية، ليجاور مواطنه محمد صلاح، بحسب تقرير صحفي.

ووفقا للصحفي الإيطالي الخبير في الميركاتو، فابريزيو رومانو، أصبح اللاعب صاحب الأصول المصرية، ألفين أيمن، الناشط في صفوف وولفرهامبتون، على أعتاب الانضمام إلى ليفربول.

ويشغل أيمن، صاحب الـ 16 عاما، مركزي قلب الدفاع والوسط المدافع، وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، من جانب المدرب جاري أونيل، وسافر مع زملائه لخوض مباراة مانشستر سيتي.

وختم ليفربول الاتفاق على ضم اللاعب، المولود لأب مصري وأم بريطانية، بعقد يمتد لـ5 مواسم، مقابل مليوني جنيه إسترليني، مع إتمام إجراءات الانتقال خلال الساعات المقبلة، وفقاً لروسيا اليوم.

ألفين أيمن بدأ مسيرته مع نادي برادفورد سيتي منذ أن كان في سن التاسعة من عمره، قبل أن ينضم إلى ولفرهامبتون في الصيف الماضي لعام 2023.

ويلعب صاحب الأصول المصرية في مركز قلب الدفاع، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز خط الوسط.

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