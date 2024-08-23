سلوت عن تصريحاته حول كوانساه: اللغة لعبت دورًا في سوء التفسير

المصدر: البيان

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تحدث المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، عن تصريحاته الأخيرة المتعلقة باللاعب الشاب كوانساه، والتي أثارت جدلاً بعد فوز الفريق في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إبسويتش تاون.

وأوضح سلوت في لقاء صحفي، أن اختلاف اللغة قد يكون السبب في فهم تصريحاته بشكل خاطئ.

وقال سلوت: "قد تكون اللغة لعبت دورًا في سوء تفسير تصريحاتي. قلت إن كوانساه خسر بعض التحامات فردية، لكن لم أقل إنه خسر جميعها. ما قصدته هو أن الفريق بأكمله لم يظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول ضد إبسويتش، وليس كوانساه وحده".

وأبدى سلوت رضاه عن أداء فريقه في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك لاعبين شبابًا قادرين على التطور والمنافسة.

وأضاف: "أنا أتعلم كل يوم من هؤلاء اللاعبين، وأثق بهم وبطاقمي الفني. نحن بحاجة لجميع اللاعبين، خاصةً الذين لم يشاركوا في المباراة الأخيرة، وقد قدموا تدريبات جيدة هذا الأسبوع".

كما أشار المدرب الهولندي إلى أن المنافسة داخل الفريق كبيرة، مؤكدًا أن "إما أن تلعب هنا بشكل جيد، أو لن تلعب إطلاقاً لأن المنافسة قوية جداً".

وأضاف أن النادي يمتلك القدرة على تقديم المواهب بشكل مستمر، مما يعزز من قوة الفريق.

وفيما يتعلق بالتحضيرات للجولة المقبلة ضد برينتفورد، أكد سلوت أنه ليس متوتراً ويثق بفريقه: "أتطلع لهذه المباراة وأتمنى أن يكون المشجعون صاخبين كما كانوا دائماً، فهذا سيُساعدنا. التوتر لا يفيد، فهو يعكس قلة الثقة، وأنا أثق تماماً بفريقي".

ويسعى ليفربول لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري، مع التركيز على تطوير لاعبيه الشبان والتغلب على أي تحديات تواجههم، سواء داخل الملعب أو خارجه.

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