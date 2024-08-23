العرب في قلب الحدث.. قائمة الفرق المتأهلة لمونديال الأندية 2025

المصدر: البيان

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تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025، حضورًا عربيًا قويًا، وهي النسخة الاستثنائية التي ستقام بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

الفرق المتأهلة حتى الآن

1. الفرق العربية

خمسة فرق عربية ضمنت حتى الآن مشاركتها في مونديال الأندية 2025، وهي:

الأهلي المصري: بطل دوري أبطال إفريقيا لعام 2021.

الوداد المغربي: بطل دوري أبطال إفريقيا لعام 2022.

الهلال السعودي: بطل دوري أبطال آسيا لعام 2021.

الترجي التونسي: بفضل فوزه على ماميلودي صنداونز ووصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

العين الإماراتي: بطل آسيا لعام 2024.

2. قارة إفريقيا:

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ينضم للأهلي والوداد والترجي، ليكون من بين ممثلي القارة السمراء.

3. قارة آسيا:

بجانب الهلال والعين، تأهل أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا لعام 2022.

4. قارة أمريكا الجنوبية:

من هذه القارة، تأهلت خمسة فرق حتى الآن:

فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس لعام 2023.

بالميراس وفلامنغو البرازيليان، بطلا أمريكا الجنوبية لعامي 2021 و2022.

ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيان، بطلا القارة في السنوات السابقة.

5. قارة أوروبا:

ممثلو القارة العجوز في المونديال المرتقب:

تشيلسي الإنجليزي: بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2021.

ريال مدريد الإسباني: بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2022.

مانشستر سيتي الإنجليزي: بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2023.

إنتر ميلان الإيطالي: الذي تأهل بفضل تصنيف "يويفا".

وكذلك، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بورتو البرتغالي، بروسيا دورتموند الألماني، بنفيكا البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورغ النمساوي.

6. قارة أوقيانوسيا:

أوكلاند سيتي النيوزيلندي كأحد الفرق المتأهلة من هذه القارة.

7. قارة أمريكا الشمالية:

مونتيري المكسيكي، سياتل ساوندرز الأمريكي، ليون وباتشوكا المكسيكيين من بين المتأهلين.

التطلع للنسخة المقبلة

النسخة المقبلة من مونديال الأندية ستشهد تنافسًا قويًا بين أفضل الفرق العالمية، بما في ذلك الفرق العربية التي تطمح إلى تحقيق إنجازات جديدة ورفع راية الكرة العربية على الساحة الدولية.

ومع اقتراب موعد البطولة، ستتجه الأنظار إلى هذه الفرق لمعرفة مدى استعدادها لمواجهة التحديات في هذا الحدث الكروي الكبير.

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