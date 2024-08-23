قلق في ريال مدريد بعد إصابة بلينجهام في التدريبات

المصدر: وكالات

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن الإنجليزي جود بلينجهام لاعب خط وسط فريقه تعرض لإصابة خلال التدريبات.

وكان لاعب منتخب إنجلترا عنصرا أساسيا في فوز ريال مدريد الموسم الماضي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عندما سُئل عما إذا كان بلينجهام سيشارك في مواجهة بلد الوليد بعد غد الأحد في الدوري "لقد تعرض لضربة ويتم تقييم حالته".

وقرر أنشيلوتي، الذي يتحدث عادة إلى وسائل الإعلام قبل يوم واحد من كل مباراة لريال مدريد، تغيير الجدول حتى يتسنى له خوض التدريب الأخير خلف أبواب مغلقة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي إن تلك الخطوة غير الاعتيادية لا علاقة لها بأداء فريقه الرتيب خلال التعادل 1-1 مع مايوركا في الجولة الأولى من الدوري، والذي جعل المدرب الإيطالي الهادئ غالبا يستشيط غضبا من لاعبيه خلال المباراة.

وقال "لا يوجد شيء خاص، أقوم بذلك فقط لاختبار أرضية الملعب، لأنها تغيرت مقارنة بالعام الماضي.

"أريد أن يجرب اللاعبون أرضية الملعب الجديدة لمعرفة شعورهم هناك. لا يوجد ما يتعلق بالخرافات في ذلك أو أي شيء آخر".

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