تحديثات احتساب الوقت الضائع وتصريحات أنشيلوتي.. أبرز مشاهد انطلاقة الدوريات الأوروبية

المصدر: وام

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شهدت الجولات الافتتاحية للدوريات الأوروبية الكبرى الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والفرنسي، العديد من المفارقات مع ختام مبارياتها في الأسبوع الجاري، فيما تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدوري الألماني.

فعلى صعيد نتائج الفرق المتوجة، بلقب النسخ الماضية من هذه الدوريات، فقد فاز بطلا النسخة الماضية من الدوريين الإنجليزي، والفرنسي، إذ تغلب مانشستر سيتي على تشيلسي 2-0، وباريس سان جيرمان على لوهافر 4-1، فيما تعثر بطلا الدوري الإسباني والإيطالي بالتعادل، إذ تعادل ريال مدريد مع مايوركا 1-1، وانتر ميلان مع جنوي 2-2.

وكان الأبرز في الدوري الإنجليزي هو قرار الرابطة بتغيير في استخدام تقنية الفيديو، بإعطاء تفسيرات مباشرة معلنة لقرارات التحكيم خلال المباريات، مع إتاحتها للجمهور، كذلك عبر حساب جديد أطلقته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" لتقديم هذه التفسيرات.

ومن أبرز التعديلات التي طرأت أيضا في الدوري الإنجليزي مع انطلاقة الجولة الأولى، احتساب الوقت الضائع بسبب توقف اللعب، إذ تقرر عدم إضافة أول 30 ثانية بعد تسجيل الهدف حتى نهاية زمن الشوط الأول، على أن يتم إضافة أي وقت احتفالي لاحق، أو وقت انتظار فحص الفار، وذلك لتقليل زمن المباراة.

وأعادت لقطة سقوط البرازيلي دانيلو لاعب نوتنجهام فورست بالدوري الانجليزي في مباراة فريقه أمام بورنموث، الأذهان إلى واقعة سقوط لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن في يورو 2020، لكن هذه المرة الإصابة جاءت في الكاحل للاعب البرازيلي، وتلقى اللاعب الذي سقط أرضا الرعاية اللازمة، وسط توقف المباراة لمدة 10 دقائق ليتم استبداله بعدها.

وتكرر الأمر أيضا في الدوري الفرنسي، عندما حدثت حالة إغماء للاعب ليل انخيل جوميز في الدقيقة 11 خلال لقاء فريقه مع ريمس بالجولة الأولى، إذ توقف اللعب لمدة 34 دقيقة عقب اصطدام اللاعب بمدافع ريمس، وتم إخراجه لاحقا خارج الملعب وإسعافه حتى استعاد وعيه.

وعلى صعيد التصريحات، كان الأبرز تصريح الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بعد تعادل فريقه أمام مايوركا في المباراة الافتتاحية، التي شهدت الظهور الأول للنجم كيليان مبابي القادم من الدوري الفرنسي، حيث وجه المدرب انتقادات لاذعة قائلا : " إن فريقه بطل النسخة الماضية من الدوري الإسباني، لم يظهر الروح المطلوبة في المباراة الافتتاحية حيث افتقر إلى التوازن وعانى كثيرا من مشاكل في الدفاع".

وفي الدوري الإيطالي تألق البلجيكي صامويل مبانجولا لاعب يوفنتوس بعدما سجل هدفه ضمن ثلاثية الفوز على كومو، ليصبح أصغر لاعب بلجيكي يسجل في الدوري الإيطالي، وأول لاعب بلجيكي يسجل ليوفنتوس في المسابقة ذاتها.

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