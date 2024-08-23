أرتيتا يُجري مفاوضات تجديد عقده مع أرسنال بعد غلق الانتقالات الصيفية

المصدر: وكالات

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كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن المحادثات بشأن تجديد عقده مع ناديه ستتم بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد أرتيتا /42 عاما/ الحالي مع أرسنال الصيف المقبل، لكنه تعهد الشهر الماضي بأنه لن تكون هناك مشاكل بشأن توقيعه على بنود جديدة.

لم يتبع ذلك أي إعلان، لكن المدرب الإسباني قلل من أي مخاوف بين جماهير الفريق قبل مواجهة أستون فيلا غدا السبت على ملعب (فيلا بارك) بالمرحلة الثانية للدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة: "كان التركيز منصبا على فترة الانتقالات. كان لدينا الكثير من الأمور للقيام بها ومناقشتها. نحن نعمل عليها وسنعتني بها في الوقت المناسب".

وعندما سُئل عما إذا كانت المحادثات بشأن تجديد تعاقده ستتم بعد إغلاق فترة الانتقالات، أجاب أرتيتا: "نعم".

أضاف أرتيتا "أنا ممتن للغاية أولاً وقبل كل شيء للمكان الذي أتواجد فيه حاليا والأشخاص الذين أعمل معهم كل يوم لأنه من الصعب حقا العثور على هذا الانسجام والثقة والتوافق في الرؤية".

أوضح مدرب أرسنال في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "إنه شيء أذكره دائما لأنني أعتقد أننا ما زلنا نمتلك وقتا رائعا أمامنا. إنه أمر مثير للغاية وأنا متحمس جدا لذلك".

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