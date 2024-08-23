اشتباكات دامية بين اللاعبين في كأس الأرجنتين (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مشهد غير مألوف على الملاعب الأرجنتينية، تحولت نهاية مباراة كرة القدم بين فريقي خيمناسيا لا بلاتا وباراكاس سنترال في كأس الأرجنتين إلى ساحة معركة، حيث اندلعت مشاجرة دموية بين لاعبي الفريقين بعد صافرة النهاية.

وشهدت المباراة التي كانت تبدو أنها ستُختتم بفوز نظيف لخيمناسيا لا بلاتا بهدف دون رد، تصعيدًا غير متوقع للعنف داخل المستطيل الأخضر، مما حول انتصار الفريق إلى مشهد من الفوضى والعنف الذي يترك أثرًا سلبيًا على الرياضة.

وانتهت المباراة بفوز خيمناسيا لا بلاتا بفضل هدف وحيد سجله اللاعب بنجامين دومينيجيز، ليضمن لفريقه التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة.

ومع ذلك، فإن فرحة التأهل لم تدم طويلًا حيث اندلعت مشاجرة حامية بين لاعبي الفريقين بعد إطلاق حكم المباراة صافرته النهائية.

وبدأت المشاجرة بتبادل الشتائم بين اللاعبين، وسرعان ما تصاعدت لتشمل اعتداءات جسدية بالأيدي والأرجل.

المشهد الذي بدا وكأنه من فيلم دموي، شهد تدخل بعض اللاعبين في محاولة لفض النزاع، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة تمامًا قبل أن يتمكن الطاقم الأمني من التدخل وإعادة الهدوء.

وكانت المباراة تجمع بين فريقين متعطشين للانتصار، حيث كان خيمناسيا لا بلاتا يسعى لتحقيق الفوز لضمان استمراره في البطولة، وهو ما تحقق بهدف دومينيجيز.

ومع ذلك، فإن التوترات المتراكمة بين الفريقين خلال المباراة، سواء بسبب القرارات التحكيمية أو التحديات العنيفة، انفجرت في نهاية المطاف بطريقة غير رياضية.

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على مشكلة العنف في كرة القدم، وخاصة في البطولات المحلية التي تشهد تنافسًا شديدًا.

TODOS CONTRA CANTO



El defensor de Gimnasia bajó a Candia en el final del partido y varios jugadores de Barracas Central fueron en busca de venganza. ¡NADIE PUDO BAJARLO! pic.twitter.com/45gnTadsAZ — TyC Sports (@TyCSports) August 22, 2024

وبينما نجح خيمناسيا لا بلاتا في التأهل إلى ربع النهائي، فإن هذا التأهل مشوب بظلال سوداء من العنف الذي قد يؤثر على سمعة الفريق والبطولة ككل.

في الوقت الذي يسعى فيه اتحاد كرة القدم الأرجنتيني إلى تعزيز روح اللعب النظيف والرياضة، تُظهر هذه الحادثة الحاجة الملحة لمزيد من التدابير الوقائية للحد من العنف في الملاعب.

وقد تواجه الفرق المتورطة عقوبات من الاتحاد، في محاولة لردع مثل هذه التصرفات في المستقبل.

🔥¡FINAL A LAS PIÑAS ENTRE EL LOBO Y BARRACAS CENTRAL!💥



Consumado el triunfo de #Gimnasia, jugadores de ambos equipos se cruzaron a golpes dentro del campo de juego. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/iojURBKq7P — TyC Sports (@TyCSports) August 22, 2024

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز