رسميًا.. عودة جوندوجان إلى مانشستر سيتي بعد نهاية رحلته القصيرة مع برشلونة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن عودة النجم الألماني إلكاي جوندوجان إلى صفوفه بعد نهاية رحلته القصيرة مع برشلونة.

جاء هذا الأمر بعد أن قرر اللاعب الرحيل عن الفريق الكتالوني بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها النادي، والتي حالت دون تحقيق الاستقرار المطلوب.

جوندوجان، الذي كان قد انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي، فضل العودة إلى مانشستر سيتي بعد فسخ عقده مع النادي الإسباني بالتراضي.

وتنازل جوندوجان عن جميع مستحقاته المتبقية في عقده الذي كان يمتد حتى صيف 2026.

ويُعتبر جوندوجان في مانشستر سيتي، من اللاعبين المفضلين لدى المدرب بيب جوارديولا، حيث كان له دور كبير في تحقيق العديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

وتأتي عودته إلى السيتيزنز في وقت مهم لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأعرب جوندوجان في تصريحاته عقب الإعلان عن العودة، عن سعادته بالعودة إلى "البيت"، وأكد أنه يتطلع للمساهمة مجددًا في تحقيق النجاحات مع الفريق الذي يعتبره بمثابة العائلة.

خلال موسمه الماضي مع برشلونة، شارك جوندوجان في 51 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 14 هدفًا لزملائه.

وتعزز عودة جوندوجان إلى السيتي تعزز من طموحات الفريق للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

ما كنتم تنتظروه جميعا ...



مرحبا بعودتك للسيتي جوندوجان @IlkayGuendogan 🩵 pic.twitter.com/xcj0SkGyhp — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 23, 2024

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