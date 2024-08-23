ماريسكا: مودريك يواجه صعوبة في اتخاذ القرارات الصحيحة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم‭‭‭‭ ‬‬‬‬إن ميخايلو مودريك يواجه مشكلة في اتخاذ القرارات الصحيحة في الثلث الأخير من الملعب منذ انضمامه إلى الفريق العام الماضي لكن النادي يعمل مع الجناح لحلها.

وفاز تشيلسي على ضيفه سيرفيت السويسري 2-صفر في ذهاب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي أمس الخميس، في حين لا يزال اللاعبون يحاولون الاعتياد على طريقة المدرب الجديد ماريسكا.

وسجل كريستوفر نكونكو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 50 قبل أن يضيف البديل نوني مادويكي الهدف الثاني قبل أقل من 15 دقيقة من نهاية المباراة.

ولم يقدم مودريك أداء يثبت جدارته بالمبلغ المالي الكبير الذي دفعه تشيلسي لضمه من شاختار دونيتسك الأوكراني في يناير كانون الثاني من العام الماضي، وكانت هذه واحدة من المباريات القليلة التي لعبها كاملة.

ودفع تشيلسي 70 مليون يورو (77 مليون دولار) لضم اللاعب (23 عاما)، بالإضافة إلى 30 مليون يورو أخرى كإضافات.

وقال ماريسكا للصحفيين بعد المباراة "أعتقد أن هذا هو حال مودريك ليس فقط الليلة، ولكن منذ انضمامه للنادي. أعتقد أنه قدم بعض اللحظات الجيدة ثم بعض اللحظات غير المستقرة.

"إذا تمكن من الحفاظ على مستواه، فيمكنه أن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. سنحاول مساعدته على التغيير.

"عندما يكون في الثلث الأخير من الملعب، فإن الأمر يتعلق باتخاذ القرار الصحيح. بالنسبة لي، فإن معظم الأخطاء التي يرتكبها لا تتعلق بالمستوى أو الجانب الفني، وإنما بالاختيار".

وتستمر التكهنات حول نشاط النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات إذ يتطلع ماريسكا لتقليص تشكيله، لكنه متمسك بالجناح مادويكي.

وقال "أنا أحب نوني حقا، المشكلة الوحيدة معه ربما عليه أن يعي حاجته للحفاظ على مستواه طوال الأسبوع وفي كل تدريب".

وأكد على رغبته في بقاء اللاعب (22 عاما) في النادي.

ويحل تشيلسي ضيفا على ولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد الأحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز