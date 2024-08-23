مدرب تشيلسي بعد الفوز على سيرفيت: هناك لحظات مشرقة وأخرى تحتاج لتحسين

المصدر: وكالات

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رغم الفوز الصعب الذي حققه نادي تشيلسي الإنجليزي على ضيفه سيرفيت السويسري، يرى إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق اللندني، أن ناديه قدم بعض اللحظات المشرقة في اللقاء، مشيرا إلى أن هناك مجالا للتحسن في المباريات المقبلة.

وتغلب تشيلسي 2 / صفر على سيرفيت، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن، انتظر تشيلسي حتى الدقيقة 50، ليحرز لاعبه الفرنسي كريستوفر نكونكو الهدف الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وقال ماريسكا عقب المباراة "كان من المهم الفوز بالمباراة والحفاظ على شباكنا نظيفة. لقد أجرينا تسعة تغييرات في تشكيلة الفريق، وكان لدينا لاعبون كانوا بحاجة إلى دقائق مثل ريناتو (فيجا) وأكسيل (ديساسي) وبيدرو (نيتو) وحتى مارك (جويو) وفيليب (يورجنسن). كان هناك العديد من الأشياء الجيدة".

أضاف مدرب تشيلسي "في بعض اللحظات، أحببت أداء الفريق حقا، خاصة في بداية المباراة. تحلينا بالشراسة وخلقنا بعض الفرص. بدأنا بنفس الطريقة في الشوط الثاني، ولعبنا بشكل جيد حقا، ولكن كانت هناك أيضا بعض اللحظات التي كان بإمكاننا أن نظهر خلالها بشكل أفضل، لكن هذا طبيعي".

أوضح المدرب الإيطالي "تراجع مستوانا نسبيا في آخر عشر دقائق. كنت قلقًا بعض الشيء. كان بإمكاننا إدارة المباراة بطريقة مختلفة. كنت أتوقع ذلك لأننا مازلنا نتطور".

أشار ماريسكا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي لتشيلسي "في بعض اللحظات تكون نية الاحتفاظ بالكرة هي الصحيحة، خاصة عندما تكون متقدما 2 / صفر، لكن المكان ليس جيدا. حاولنا الاحتفاظ بالكرة في آخر 10 أو 15 دقيقة بمنتصف ملعبنا، نحتاج للقيام بنفس الشيء تماما في النصف الآخر من الملعب. لم نستقبل أي هدف، ولكننا تعلمنا كثيرا من تلك المواجهة".

شدد ماريسكا "يحتاج الجميع لمزيد من الوقت لمعرفة النظام بشكل أفضل. لم تكن الليلة سهلة أيضًا من حيث الحالة البدنية لبعض اللاعبين".

وتحدث ماريسكا عن البديل كول بالمر، الذي بدا غير مرتاح عندما خرج من الملعب بعد انتهاء المباراة، حيث قال "لقد شعر بشيء ما لكنه يبدو بخير. لقد فحصوه بالفعل، ويبدو على ما يرام، وآمل ألا تكون هناك أي مشكلة وأن يكون متاحًا لمباراة الفريق المقبلة".

ويحل تشيلسي ضيفا على وولفرهامبتون، بعد غد الأحد، في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع الفريقان لمداواة جراحهما عقب خسارتهما في المرحلة الافتتاحية للموسم الجديد.

وخسر تشيلسي صفر / 2 أمام ضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، كما خسر كريستال بالاس 1 / 2 أمام مضيفه برينتفورد.

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