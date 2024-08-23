ميلان وإنتر يتطلعان لاستعادة التوازن بعد بداية مخيبة في الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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تيري دايلي يطمح نابولي بقيادة مدربه الجديد أنتونيو كونتي لنسيان خيبة الخسارة الافتتاحية المذلّة أمام فيرونا 0-3، عندما يخوض امتحانا لا يقلّ صعوبة أمام بولونيا الأحد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

مرّ نابولي بفترات صعبة خلال الصيف بعد موسمه الأخير الكارثي الذي كان يدافع فيه عن لقبه، واستهل كونتي حملة استرجاع هيبة النادي الجنوبي بنكسة كبيرة على يد فريق آخر مأزوم أكثر هو فيرونا الذي استولت الشرطة المالية الإيطالية على شركته القابضة الموسم الماضي.

وكما قال كونتي في مقابلة صريحة بعد المباراة مع شبكة "دازون"، فإن نابولي ذاب "مثل الثلج في الشمس" بمجرد أن وضع دايلون ليفرامينتو من الرأس الأخضر فيرونا في المقدمة بعد لحظات من بداية الشوط الثاني.

وخسر نابولي نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بسبب الاصابة قبل نهاية الشوط الأول، فبدا كأنه فريق هاو في الشوط الثاني قبل أن يدك مرماه الكولومبي دانيال موسكيرا القادم من أميركا دي كالي في دوري بلاده، بهدف قاتل في مشاركته الاولى في الكرة الأوروبية في الوقت بدل عن الضائع.

وقد يغيب كفاراتسخيليا عن زيارة بولونيا الذي اكتفى بدوره بالتعادل أمام أودينيزي 1-1 بعد أن لعب بالروحية نفسها التي طبعت أداءه الموسم الماضي تحت قيادة تياغو موتا.

وبدا أنّ بولونيا تأقلم سريعا مع رحيل موتا الى يوفنتوس الذي سيواجه بدوره فيرونا الاثنين، إضافة الى الهولندي يوشوا سيركسي المنتقل الى مانشستر يونايتد الانكليزي وريكاردو كالافيوري الى أرسنال، ويبدو انه عازم على التحلي بالايجابية ذاتها قبيل مشاركته الاولى بدوري أبطال أوروبا في صيغته الحديثة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وتلقى كونتي جرعة من المعنويات المفقودة الاربعاء من خلال التعاقد مع البرازيلي ديفيد نيريش من بنفيكا البرتغالي، وهي علامة حياة في سوق الانتقالات، في حين لا يزال التفاوض حول صفقات أخرى متعثرا، ومن بينها رحيل مهاجمه النجم النيجيري فيكتور أوسيمهن.

ولم يُقدم كل من تشلسي الانكليزي أو باريس سان جرمان الفرنسي، وهما الناديان الاكثر رغبة بضمّ المهاجم النيجيري، على تقديم عروض كبيرة لنابولي الذي وضع بندا جزائيا بقيمة 130 مليون يورو (144.3 مليون دولار أميركي) في عقد أوسيمهن الذي جُدّد في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

لكن في ظل عدم رغبة أي ناد بدفع هذا المبلغ، مقابل إصرار كونتي على إنهاء كابوس البلجيكي روميلو لوكاكو الطويل في تشلسي، فإنّ نابولي قد يجد نفسه مجبرا على بيع أوسيمهن بمبلغ يقارب الـ 70 مليون يورو التي أنفقها لضمّه من ليل الفرنسي في عام 2020.

في المقابل، سيطمح قطبا مدينة ميلانو لاستعادة التوازن بعد الانطلاقة المتعثرة، حيث يلعب إنتر حامل اللقب مع ضيفه ليتشي، فيما يحلّ ميلان ضيفا على بارما العائد مجددا إلى دوري الأضواء.

ومن المرتقب أن يخوض لاعب الوسط الفرنسي يوسف فوفانا مباراته الاولى مع ميلان في بارما السبت، بعد أن وقع مع بطل أوروبا سبع مرات قبل ساعات من تعادله الدراماتيكي أمام تورينو 2-2، حيث غاب عن المشاركة في تلك المباراة التي شهدت بداية حقبة المدرب الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.

ويحلّ أتالانتا ضيفا على تورينو متسلحا بعودة النيجيري أديمولا لوكمان الى التمارين بعد فشل انتقاله الى باريس سان جرمان. وكان لوكمان بطل المواجهة النهائية لفريقه امام باير ليفركوزن الألماني عندما سجّل ثلاثية "هاتريك".

لاعب تحت المجهر: باولو ديبالابدا روما في طريقه لخسارة لاعبه النجم قبل مباراته المقبلة الاحد امام إمبولي، بعد أن كان المهاجم الارجنتيني باولو ديبالا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال بصفقة كبيرة الى السعودية.

وبعدما ودع زملاءه الخميس وخرج من مركز "تريغوريا" للتمارين بـ “تأثر واضح" بحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فاجأ ديبالا الجميع مساء بالعودة عن قرار الانضمام إلى القادسية الذي عرض عليه راتبا مغريا جدا قدره 75 مليون يورو لثلاثة مواسم، أي 25 مليونا في الموسم، بحسب التقارير.

وأرفق ديبالا في مقطع الفيديو الذي نشره الخميس على انستغرام جملة "شكرا روما.. أراكم الأحد" حيث يلعب نادي العاصمة ضد إمبولي في المرحلة الثانية.

وبدا رحيل الأرجنتيني عن روما صباح الخميس محسوما بعدما نُشِرَ مقطع فيديو للأرجنتيني وهو يغادر مركز "تريغوريا"، حيث كان بانتظاره مجموعة من المشجعين لتحيته في ظهوره الأخير المفترض قبل مغادرة الفريق الذي انضم إليه في صيف 2022 من الغريم المحلي يوفنتوس.

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