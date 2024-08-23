مشهد مرعب في كأس ليبرتادوريس.. سقوط مدافع ناسيونال مغشيًا عليه ونقله للعناية المركزة (فيديو)

المصدر: وكالات

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سقط خوان ايسكيردو مدافع ناسيونال على أرض الملعب ونُقل إلى المستشفى بعدما تعرض لاضطراب في ضربات القلب في مواجهة ساو باولو البرازيلي في إياب دور الستة عشر بكأس ليبرتادوريس لكرة القدم.

وكان ايسكيردو قد نزل بديلا في صفوف النادي القادم من أوروجواي بين شوطي المباراة، لكنه سقط مغشيا عليه في الدقيقة 84 دون احتكاك مع أي لاعب آخر.

وطلب لاعبا الفريقين المساعدة الطبية على الفور. ونُقل اللاعب البالغ عمره 27 عاما، مغشيا عليه، خارج الملعب على متن سيارة إسعاف وسط تحية من الجماهير.

وكتب ناسيونال عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "تعرض خوان ايسكيردو لاضطراب في ضربات القلب خلال مواجهة ساو باولو.

"يتلقى الرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألبرت آينشتاين. حالته مستقرة حاليا ولا يزال تحت الملاحظة".

واستؤنفت المباراة وفاز ساو بولو 2-صفر ليتأهل لمواجهة برازيلية خالصة في دور الثمانية أمام بوتافوجو، مستفيدا من تعادله سلبيا في لقاء الذخاب.

Juan Izquierdo, defensor de Nacional, se descompensó en pleno partido ante São Paulo en el Morumbí 🏆⚠️



➜ Fue atendido rápidamente y salió en ambulancia. Desde este espacio deseamos que no sea nada grave 🙏pic.twitter.com/15isquSF75 — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) August 22, 2024

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