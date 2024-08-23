كورتوا يعتزل اللعب الدولي مع بلجيكا بسبب خلاف مع المدرب تيديسكو

المصدر: وكالات

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أعلن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد اليوم الخميس إنه لن يلعب مجددا مع منتخب بلجيكا لكرة القدم تحت قيادة المدرب الحالي دومينيكو تيديسكو.

وتم استبعاد كورتوا، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أفضل حراس المرمى في العالم، من تشكيلة بلجيكا في بطولة أوروبا الأخيرة بعد خلاف مع تيديسكو العام الماضي. وتم استبداله بكوين كاستيلز في بطولة أوروبا.

وقال كورتوا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "أشعر بالفخر لأنني حظيت بشرف ارتداء قميص المنتخب الوطني. لم أكن لأتخيل حتى في أقصى أحلامي أن أتمكن من فعل ذلك أكثر من 100 مرة.

"للأسف، وبعد الأحداث التي جرت مع المدرب وبعد تفكير طويل، قررت عدم العودة إلى المنتخب البلجيكي تحت قيادته.

"وفي هذا الشأن، أتقبل نصيبي من المسؤولية. ولكن بالنظر إلى المستقبل، فإن افتقاري إلى الثقة فيه لن يساهم في الحفاظ على أجواء الود اللازمة".

وأضاف حارس المرمى البالغ من العمر 32 عاما، والذي تعرض لإصابة لكنه تعافى في الوقت المناسب لمساعدة ريال مدريد على الفوز بدوري أبطال أوروبا في يونيو حزيران الماضي، أن الاتحاد البلجيكي للعبة تقبل موقفه والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.

وقال كورتوا "أشعر بالأسف لأنني ربما خيبت ظن بعض المشجعين، لكنني مقتنع بأن هذا هو أفضل مسار للعمل بالنسبة لبلجيكا، لأنه سيغلق باب المناقشة ويسمح للفريق بالتركيز على متابعة أهدافه.

"أشكركم على دعمكم الثابت وحبكم وتفهمكم".

وأثارت خطط تيديسكو تساؤلات حول ما إذا كان الرجل المناسب لهذه المهمة بعد خروج بلجيكا من دور الستة عشر لبطولة أوروبا أمام فرنسا الشهر الماضي.

وبدأ المدرب الألماني المولود في إيطاليا ولايته في فبراير شباط 2023 ووقع على تمديد عقده قبل بداية بطولة أوروبا 2024.

لكن تيديسكو فشل في إعادة احياء أمجاد "الجيل الذهبي" لبلجيكا الذي وصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم 2018 والذي قضى ما يقرب من ثلاث سنوات في صدارة التصنيف العالمي ليحقق الفريق نتائج متواضعة من وقتها.

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