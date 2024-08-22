لويس إنريكي: باريس سان جيرمان لا يتعجل شراء لاعبين رغم إصابة راموس

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان اليوم الخميس إن النادي لن يتسرع في دخول سوق الانتقالات حتى بعد إصابة المهاجم جونسالو راموس لأنه غير مستعد لدفع مبالغ باهظة مقابل أي لاعب.

وأصيب راموس في كاحله خلال فوز باريس سان جيرمان 4-1 على لوهافر مطلع الأسبوع الجاري ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وهي ضربة قوية للفريق الذي يحتاج بالفعل إلى إيجاد هداف ليحل محل كيليان مبابي بعد رحيله إلى ريال مدريد.

وقال لويس إنريكي للصحفيين قبل مباراة مونبلييه غدا الجمعة "من المحزن دائما أن تخسر لاعبا، لكن هذا لا يغير أي شيء. نملك فريقا جيدا للغاية ولدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين.

"لدينا بالفعل فريق هنا فاز بالدوري، لذلك نحن نراقب نافذة الانتقالات وسنرى ما إذا كان بوسعنا شراء لاعب بسعر طبيعي.

"إذا كان السعر سخيفا، فلن ندفعه. نحن لسنا في عجلة من أمرنا".

وشرح المدرب الصعوبات التي يواجهها فريق مثل باريس سان جيرمان عندما يتطلع إلى شراء لاعب.

وأضاف "عندما يضطر فريق كبير مثل باريس سان جيرمان إلى شراء غسالة ملابس، فبدلا من أن يدفع أربعة يورو تصبح تكلفتها 400 يورو، ثم يتعين على الغسالة أن تعمل مثل الغسالة التي تكلف 400 يورو، لكنها تكلف أربعة يورو فقط.

"لكننا عملنا بشكل جيد بالفعل في العام الماضي مع الوافدين الرائعين وهذا العام لدي بالفعل فريق تحسن في جميع الجوانب.

"لذا ليس لدينا أي حالة طوارئ، أكرر، ليس لدينا أي حالة طوارئ، ولكن أكرر، نحن دائما منتبهون ومن المحتمل أن نعمل على تحسين الأمور في نفس الوقت".

ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه مونبلييه، وفي الموسم الماضي فاز عليه 3-صفر في بارك دي برينس وتغلب عليه 6-2 خارج أرضه لكن المدرب لا يتوقع مباراة سهلة.

وقال "الأمر صعب لأننا في بداية الموسم، ولا يوجد فريق جاهز بنسبة 100 في المئة حتى الآن.

"لكن لدينا الكثير من الأمل، ونحن متحفزون للغاية، مباراة الغد تعني العودة للتواصل مع جماهيرنا ونأمل أن نفوز في النهاية وأن يستمتع المشجعون، هذا هو هدفنا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز