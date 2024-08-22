فولهام يدعم صفوفه بالنرويجي بيرج حتى 2029

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي فولهام الإنجليزي اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط النرويجي الدولي ساندر بيرج من صفوف بيرنلي بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وانضم بيرج إلى صفوف فولهام بديلا لجواو بالينيا الذي انتقل لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

وقال بيرج "إنه شعور رائع، كان الأمر متقلبًا بعض الشيء خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكني أخيرا جالس هنا مرتديا القميص في هذا الاستاد الرائع، واضعا في اعتباري أن مستقبلي هنا وهو شعور رائع".

وأضاف "فولهام طالما كان الفريق الذي يثير حماستي، لقد واجهتهم في دوري البطولة الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز، طريقة لعبهم رائعة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز