بوبي كلارك يرحل عن ليفربول وينضم إلى ريد بول سالزبورج بعقد نهائي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس رحيل لاعبه الشاب بوبي كلارك إلى صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي بعقد نهائي.

وانضم كلارك /24 عاما/ إلى ليفربول في 2021 بعد تخرجه من قطاعات الناشئين في نيوكاسل يونايتد، وسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول لليفربول لدى الفوز على بورنموث 9 /صفر في أغسطس 2022.

كما شارك كلارك في خمس مباريات اخرى بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ،بجانب مشاركته كبديل خلال الفوز على تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين،

وسجل أول أهدافه مع النادي خلال الفوز على سبارتا براجا 6 /1 في الدوري الأوروبي.

وبسبب ضعف فرصته في المشاركة مع ليفربول، رحل كلارك إلى صفوف ريد بول سالزبورج بعقد يمتد حتى 2029.

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