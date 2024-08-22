لن يلعب دقيقة واحدة.. ماريسكا يعلن مصير ستيرلينج مع تشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في تطور غير متوقع، أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، بشكل قاطع أن رحيم ستيرلينج لن يحصل على أي دقيقة للعب مع الفريق تحت قيادته.

وجاءت تصريحات ماريسكا في أعقاب استبعاد ستيرلينج من قائمة تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بخسارة البلوز بثنائية نظيفة.

ولم يتردد ماريسكا، الذي تولى تدريب تشيلسي في فترة صعبة، في توضيح موقفه بشأن اللاعب الإنجليزي الدولي.

وقال ماريسكا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "ستيرلينج لن يلعب دقيقة واحدة هنا".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لا يوجد مكان له في خططي. لقد كنت صريحاً منذ البداية، لا أقول إنه ليس لاعبًا جيدًا، لكنه لا يناسب أسلوب اللعب الذي أفضله. الأمر بسيط".

مصير غامض لستيرلينج في تشيلسي

يرتبط رحيم ستيرلينج، البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2027، ولكن، مع تصريحات ماريسكا، يبدو أن مستقبل اللاعب في ستامفورد بريدج بات في مهب الريح.

وأثارت هذه التصريحات الشكوك حول احتمالية رحيل ستيرلينج عن النادي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وعن هذا الأمر، قال ماريسكا: "هذه ليست مشكلتي. أنا هنا لاتخاذ القرارات التي تخدم الفريق. لا أهتم بعدد السنوات المتبقية في عقد اللاعب، يمكن أن يكون العقد لمدة 20 عامًا، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يلعب. الأولوية بالنسبة لي هي تطوير الفريق وفقًا لأسلوب اللعب الذي أؤمن به".

تشيلسي يستعد لمواجهة سيرفيت جنيف

وفي ظل هذه الأحداث، يستعد تشيلسي لمواجهة سيرفيت جنيف السويسري في ذهاب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ومع غياب ستيرلينج عن التشكيلة، من المتوقع أن يعول ماريسكا على لاعبين آخرين مثل البرتغالي بيدرو نيتو، الوافد الجديد من وولفرهامبتون، والذي حصل على القميص رقم 7 الذي كان يرتديه ستيرلينج.

مستقبل غير مؤكد

تعكس تصريحات ماريسكا نهجًا صارمًا وواضحًا في إدارة الفريق، ولكنها أيضًا تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مصير ستيرلينج في الفترة المقبلة، هل سيجد اللاعب طريقًا للخروج من تشيلسي قبل إغلاق نافذة الانتقالات؟ أم أنه سيبقى مع الفريق دون دور حقيقي، ما قد يؤثر سلبًا على مسيرته الكروية؟

ويبدو تشيلسي، الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد، مصممًا على إعادة بناء الفريق وفقًا لرؤية ماريسكا، حتى لو كان ذلك يعني الاستغناء عن نجوم بارزين مثل ستيرلينج.

ومع اقتراب انطلاق دوري المؤتمر الأوروبي، سيكون من المثير متابعة كيفية تطور الأمور في ستامفورد بريدج خلال الأسابيع المقبلة.

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