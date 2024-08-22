تير شتيجن يودع نوير: بطل العالم وأسطورة لا تُنسى

المصدر: وكالات

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أثنى مارك أندريه تير شتيجن على زميله بالمنتخب الألماني لكرة القدم مانويل نوير.

ومن المتوقع أن يصبح تير شتيجن الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بعدما أعلن نوير اعتزاله اللعب الدولي.

وقال تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة على انستجرام في تعليق على صورة لنوير وهو يحمل كأس العالم عقب نهائي 2014: "أهنئك مانويل نويل على مسيرتك مع المنتخب الألماني. ستظل دائما بطلا للعالم وأسطورة في كرة القدم الألمانية".

ولم يكن تير شتيجن /32 عاما/ جزءا من المنتخب الألماني الذي توج بمونديال 2014، ولكنه تواجد في قائمة المنتخب الألماني في كل بطولة بعدها، ولكنه غاب عن يورو 2020 للإصابة.

ولكن، ورغم خوضه 40 مباراة دولية كان دائما خيارا ثانيا خلف نوير، حارس بايرن ميونخ، الذي لعب في البطولات الكبرى الثمانية بداية من كأس العالم 2010 وحتى يورو 2024، حتى أنه انضم لقائمة المنتخب الألماني رغم غيابه لفترات طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، قبل مونديال 2018 ويورو 2024.

وأعلن نوير /38 عاما/ أمس الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي بعد أن خاض 124 مباراة دولية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أن تير شتيجن سيصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في فترة التحضير لمونديال 2026.

وستكون المهمة التالية للمنتخب الألماني هي خوض مباراتين في دوري أمم أوروبا أمام المجر يوم 6 أيلول/سبتمبر وأمام هولندا بعدها بثلاثة أيام. ومن المقرر أن يعلن يوليان ناجلسمان قائمة الفريق في الأسبوع المقبل.

وسيواصل نوير اللعب في بايرن ميونخ حيث إن عقده يمتد حتى 2025.

وكان كارل هاينز رومينيجه، عضو المجلس الاستشاري لبايرن، وصف نوير بأنه " أفضل حارس أنتجته كرة القدم الألمانية".

وأضاف: "قام بتغيير طريقة لعب حراس المرمى ورفعها لمستوى جديد.

وضع المعايير وأكد أن حراس المرمى في جميع أنحاء العالم يقلدون أسلوبه.

كان ضمه في عام 2011 أحد أفضل الصفقات التي أبرمها بايرن ميونخ على الإطلاق".

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية: "فخورون أن لاعبين مثله يلعبون لبايرن- وسعداء إنه سيواصل اللعب معنا".

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