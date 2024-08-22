جدول مباريات الدوري الفرنسي.. المرحلة الثانية تنطلق بمواجهات قوية

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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تشهد المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم انطلاق مجموعة من المباريات القوية والمثيرة التي تعد بالكثير من الإثارة، حيث يتطلع كل فريق لتعزيز موقعه في جدول الترتيب بعد بداية الموسم.

الجمعة 23 أغسطس.. باريس سان جيرمان يستضيف مونبلييه

يفتتح باريس سان جيرمان حامل اللقب، منافسات الجولة الثانية بمواجهة مونبلييه على ملعب "حديقة الأمراء" في الساعة 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات، 09:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويسعى الفريق الباريسي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد انطلاقة قوية في الجولة الأولى، بينما يطمح مونبلييه لتحقيق مفاجأة وإحراج حامل اللقب.

السبت 24 أغسطس.. مواجهات صعبة للفرق الكبرى

ليون vs موناكو

لقاء مرتقب بين ليون وموناكو على ملعب "جروباما ستاديوم"، في السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتعويض أي تعثر في الجولة الأولى.



ليل vs أنجيه

يستضيف ليل فريق أنجيه في مباراة يتطلع فيها صاحب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يرفع من معنوياته في بداية الموسم، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سانت إتيان vs لوهافر

يستضيف سانت إتيان فريق لوهافر في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية، في مباراة يسعى فيها لتحقيق فوزه الأول في الموسم الجديد، بينما يأمل لوهافر في العودة بنتيجة إيجابية من خارج ملعبه.

الأحد 25 أغسطس.. مواجهات متكافئة

لنس vs بريست

يبدأ يوم الأحد بمواجهة لنس وبريست، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، في مباراة متكافئة حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق فوز يعزز من موقفهما في جدول الترتيب.

نيس vs تولوز

يستضيف نيس فريق تولوز في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في لقاء صعب على الفريقين، حيث يسعى كلاهما لتحقيق نتيجة إيجابية.

نانت vs أوكسير

يلتقي نانت وأوكسير في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في مباراة يتطلع فيها الفريقان لتحقيق أولى نقاطهما في الموسم.

ستراسبورغ vs رين

مواجهة قوية تجمع بين ستراسبورغ ورين، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق فوز مهم في بداية مشوارهما في الدوري.

مرسيليا vs ريمس

يختتم مرسيليا مباريات الجولة الثانية بمواجهة ريمس في تمام الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في مباراة قد تكون حاسمة للفريقين مع بداية الموسم.

نظرة عامة

ستكون الأنظار موجهة نحو باريس سان جيرمان في هذه الجولة لمعرفة ما إذا كان سيواصل هيمنته على الدوري، بينما تسعى الفرق الكبرى الأخرى مثل ليون وموناكو ومرسيليا لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من حظوظها في المنافسة على اللقب.

في الوقت نفسه، تتطلع الفرق الصاعدة والمنافسة للبقاء في الدوري، إلى تحقيق مفاجآت قد تؤثر على مجريات الموسم.

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